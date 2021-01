Jesuitenkirche Wien: Siegreich im Sinnesrausch

„Die erste Version der Kirche war allerdings viel schlichter“, weiß Orsolya Illés. Die Fremdenführerin ist normalerweise oft in jenem historischen Eck der Innenstadt unterwegs, das einst Zentrum der Bildung in der Kaiserstadt war. In dem neben der Kirche gelegenen Gebäude der heutigen Akademie der Wissenschaften fanden zudem viele Uraufführungen bedeutender Komponisten statt.

„Die Jesuiten waren stets für die Ausbildung zuständig“, erzählt Illés. „Als Kaiser Ferdinand I. 1550 die ersten von ihnen nach Wien holte, hat der Ordensgründer Ignatius von Loyola noch gelebt.“

Zuerst war die Kirche am Hof die Heimstatt der Brüder der „Gesellschaft Jesu“. Doch als sie die Lehrstühle der humanistischen, philosophischen und theologischen Disziplinen an der Wiener Universität übernahmen und ihr eigenes Kollegium an die Institution angliederten, erhielt der papsttreue Orden seinen definitiven Fußabdruck in Wien. Die „Universitätskirche“ entstand zwischen 1627 und 1631 als Teil eines Bildungscampus, wie man heute wohl sagen würde. Ihre volle Pracht erhielt sie erst später.