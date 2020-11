Körperkontakt im Datenraum: Barbara Kapusta erhält Otto Mauer-Preis

In Barbara Kapustas Atelier werden gerade Sprechblasen produziert. Auf Vinyltafeln affichiert die Künstlerin einzelne Sätze, der Schriftsatz erinnert an frühe Computermagazine, die Tafeln wirken kühl, hart. In den Sätzen geht es dagegen um Berührungen, um Nähe, um Zustände des Fließens und Zerfließens. „Das Hineinzoomen auf körperlichen Austausch, auf Berührungen, auf Lust, Schmerz: das ist etwas, das mich seit Langem beschäftigt“, sagt Kapusta.

Die 1983 in Niederösterreich geborene Künstlerin hat ein reiches künstlerisches Vokabular entwickelt, das den Empfindungen von Körperlichkeit ebenso Rechnung trägt wie der Technisierung allen menschlichen Lebens und Zusammenlebens. Dass Kapusta damit an höchst zeitrelevanten Fragen arbeitet, war zweifellos ein Grund dafür, dass sie heuer den Otto-Mauer-Preis, die renommierteste und mit 11.000 höchstdotierte Auszeichnung für österreichische Kunstschaffende unter 40, zugesprochen bekam.