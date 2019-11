Der Fallensteller: Alfredo Barsuglia erhält Otto Mauer-Preis

Alfredo Barsuglia, der am 4. Dezember den Otto-Mauer-Preis, die wichtigste Auszeichnung für österreichische Kunstschaffende unter 40 Jahren, entgegennehmen wird, reiht sich in mancher Hinsicht in den Wettstreit ein: So ist Barsuglia in der Lage, Tiere oder Gegenstände auf virtuose Weise und in enormer Detailtreue zu zeichnen oder zu malen.

Doch der 1980 in Graz geborene Künstler gibt sich damit nicht zufrieden, sondern baut um seine Annäherungen an die Wirklichkeit noch elaborierte Spiegelkabinette, in denen sich Realität und Illusion in viele Facetten aufspalten.