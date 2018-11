Kunst für den Zwölfstundentag: Otto-Mauer-Preis für Anna Witt

Doch Witt blickt auch stets in andere Lebenswelten: So schuf sie 2016 ein Porträt von Berliner Sexarbeiterinnen, indem sie den Herzschlag von Prostituierten auf der Straße aufnahm und Gogo-Tänzerinnen in einem Nachtclub zu diesem „Beat“ tanzen ließ. Für eine Ausstellung im Belvedere 21 im vergangenen Frühjahr holte sie eine Gymnastik-Truppe in die Büroräume des Erste Campus am ehemaligen Südbahnhof-Gelände: Fix zugeteilte Arbeitstische wurden dort im Dienst optimaler Platznutzung durch Büromöbel ersetzt, die sich Mitarbeiter je nach Bedarf teilen; Witt wies die Turner an, sich die Stühle und Bänke als Fitness-Requisiten anzueignen. Im fertigen Video wechselten sich Aufnahmen davon mit Bildern von Bauarbeitern ab, die nebenan an neuen Türmen schufteten: „Man merkt, die bauen grade an etwas, von dem sie selbst noch nicht wissen, was das genau ist“, sagt Witt, die im neuen Stadtgebiet auch die neuartige Verschränkung von öffentlichem Raum und Firmen-Territorium bemerkte.