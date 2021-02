Die Auferstehungskirche in Wien: Ein verstecktes Juwel

Der Eingang zur Kirche befindet sich hinter der Fassade eines Wohnhauses zwischen Säulen und besteht aus großen Holzflügeltüren. Bereits im Eingangsbereich fällt auf, dass hier vieles anders ist, anders als bei katholischen Kirchen – einfacher, funktionaler. Es ist eine Alltags- und keine Sonntagskirche.

Soll heißen: „Das soziale Miteinander, der Gemeindegedanke ist stärker ausgeprägt“, sagt die staatlich geprüfte Fremdenführerin Brigitte Roth und macht uns dann auf eine Broschüre aufmerksam, die im Eingangsbereich prominent aufliegt. „Kirche für LGBTIQ“ steht darauf geschrieben. Blättert man diese Information durch, erfährt man nicht nur, was die Abkürzung bedeutet, sondern auch, dass diese Personen in der evangelischen Kirche herzlich willkommen sind: Gleichgeschlechtliche Paare erhalten hier Gottes Segen und Homosexuelle sind völlig gleichgestellt.

Diese Gleichstellung spiegelt sich auch in der Architektur wieder. Die Kirchen suchen die Solidarität mit den gewöhnlichen Lebensvollzügen und verzichten daher auf jeglichen Triumphalismus. Die oft „spezielle“ Bauweise hat auch noch einen weiteren Grund, wie Brigitte Roth erklärt. Sie hat ihren Ursprung im 17. Jahrhundert: „Zu dieser Zeit war der Großteil der Wiener Bevölkerung zwar evangelisch, aber es hat in der Stadt so gut wie keine evangelischen Gottesdienste und Gotteshäuser gegeben.“

Das hatte Folgen: Die Protestanten mussten in die Vorstädte ausweichen. Geändert wurde diese Ausgrenzung erst durch das Toleranzpatent von Joseph II. aus dem Jahr 1781 – der Kaiser hat der evangelischen Kirche ein säkularisiertes Kloster in der Dorotheergasse, also im Zentrum Wiens, zur Verfügung gestellt. Doch die Toleranz des Kaisers hatte Grenzen: Die Kirchen hießen offiziell Gebetshäuser, durften äußerlich nicht wie Kirchen aussehen, sondern wie Bürgerhäuser – so waren zum Beispiel Rundfenster nicht gestattet.

Außerdem mussten sie zumindest 50 Meter von einer Hauptstraße entfernt liegen und einen von der Hauptstraße abgewandten Eingang haben. Und sie durften keinen Turm besitzen. Das prägte natürlich die Architektur. Es ist aber nicht der einzige Faktor, der Protestanten und Katholiken trennt. Sie beten zwar zum selben Gott, aber leben in verschiedenen Glaubenswelten: Keine Marien-, keine Heiligenverehrung, kaum Bilder an den Wänden, kein Prunk, keine Kreuzigung.