Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Wechselhaft: Heute noch einmal sommerlich warm, bevor in der kommenden Nacht eine Kaltfront von Deutschland über Österreich zieht. Untertags wechseln Sonne und Wolken ab. Im Südwesten kann es am ehesten zu regnen beginnen. Am Abend und in der Nacht von Nordwesten her Regen, Gewitter und Sturmböen. Tageshöchstwerte: meist 19 bis 29 Grad, im Südwesten 12 bis 18 Grad.