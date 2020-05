Vor dem deutschen Liga-Start: Was sich im Fußball ändern muss

Was und wie muss sich der Profifußball nicht nur in Deutschland ändern? Ein Ideensammlung, die in vielen Punkten auch der österreichischen Bundesliga als Vorbild dienen sollte …

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die deutsche Bundesliga jagt einen Umsatzrekord nach dem anderen. So nahmen die Klubs in der Saison 2018/‘19 4,02 Milliarden Euro ein. Und dennoch gerieten wegen der Corona-Krise etliche Vereine wie Schalke 04 in Existenznot. Vor allem die Abhängigkeit von den TV-Geldern, die mehr als ein Drittel der Einnahmen ausmachen, ist eklatant. Etliche Klubs verpfänden noch nicht eingegangene Fernsehprämien vorab an Banken, um liquide zu bleiben. Diese Praxis will die DFL nach Informationen des Magazins Der Spiegel künftig verbieten. Experten fordern zudem eine höhere Eigenkapitalquote. „Es kommt auf den Liquiditätspuffer an - und auf die Höhe des Eigenkapitals. Klubs, die vorgesorgt haben und über ausreichende Mittel verfügen, kommen am besten durch die Krise“, sagte der Sportökonom Christoph Breuer der Zeitung Die Welt. Eine Möglichkeit wäre, beim Lizenzverfahren mehr darauf zu achten, wie die Vereine langfristig aufgestellt sind und nicht nur mit Blick auf die nächste Saison. Auch die Abschaffung der 50+1-Regel und damit die größere Öffnung für Investoren wie in England, Italien oder Frankreich könnte wieder verstärkt in den Fokus rücken. Viele Fans lehnen dieses Modell jedoch strikt ab.