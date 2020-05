Konkurrenzkampf: Europa und USA im Wettstreit um den Corona-Impfstoff

Europa: Seit zwei Wochen wird an der Universität von Oxford ein Impfstoff gegen Covid-19 an mehreren hundert Freiwilligen getestet. Unmittelbar zuvor war das deutsche Unternehmen BioNtech vorgeprescht und hat mit Tests an gesunden jungen Menschen begonnen. Mindestens zwei weitere europäische Forschungsunternehmen wollen Tests im Juni starten.

USA: In Amerika hingegen ließen sich die ersten Freiwilligen bereits Mitte März in Seattle mit neu designten Impfstoffen zu Testzwecken impfen. Das Unternehmen Inovo folgte Anfang April. Und Pfizer begann dieser Tage in Kooperation mit BioNtech mit Test-Impfungen in New York.

China: Die meisten klinischen Tests mit neuen Impfstoffen gibt es derzeit im Reich der Mitte. Vier Forschungsinstitute beobachten die Wirkung ihrer Impfstoffe an freiwilligen Probanden.

Insgesamt laufen also weitweit bereits acht klinische Testreihen. Sie alle aber befinden sich erst in der Anfangsphase: Erst wenn sich der Impfstoff an Tausenden Menschen aller Altersklassen als wirksam herausstellt, kann er zugelassen werden und in die Massenproduktion gehen. Dass dies heuer noch gelingt, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Der größte Impfstoffhersteller der Welt will dennoch nicht länger warten: Das Serum Institute of India – im Besitz der Milliardärs Cyrus Poonawalla – will bereits in zwei Wochen mit der Produktion eines Serums beginnen. Man vertraut dabei auf die Forscher in Oxford – obwohl die Tests noch längst nicht abgeschlossen sind.