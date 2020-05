Könnte Impfung gegen Tuberkulose auch vor Covid-19 schützen?

„Man weiß, dass dieser Lebendimpfstoff mit abgeschwächten Erregern des Bazillus Calmette-Guérin die zelluläre Immunantwort – also die Abwehrzellen – sehr stark anregt“, sagt der Infektiologe und Impfspezialist Herwig Kollaritsch. Und damit könnte es möglicherweise nicht nur einen Schutz gegen Tuberkulose, sondern auch ganz allgemein einen gewissen unspezifischen Schutz gegen andere Krankheitserreger geben. So konnte in Guinea-Bissau die allgemeine Kindersterblichkeit durch diese Impfung um 38 Prozent gesenkt werden – sie reduzierte auch die Todesfälle durch Lungenentzündung und Sepsis, heißt es in einer aktuellen Studie, die im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurde.