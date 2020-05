Streitpunkt Corona-Infektion: Eine Dunkelziffer, viele Fragen

Wie hoch sind die Kollateralschäden einzuordnen?

"Der Lockdown wird Effekte auf die Wirtschaft, vor allem aber auf Lebensqualität und Lebenserwartung der Menschen haben", betont Sönnichsen. Finanzielle Belastungen, Existenzängste und Armut würden die Lebenserwartung stark beeinträchtigen: "Bei einer etwaigen zweiten Welle kann die Strategie nicht sein, alles erneut zuzumachen." Hacker verweist darauf, dass die massiven wirtschaftlichen Auswirkungen, die letztlich auch dem Gesundheitssystem schaden, bis jetzt noch zu wenig berücksichtigt wurden. Kritik übt er daran, dass sich die Regierung nicht schon in der Phase des Lockdowns klare Regelungen für das Wiederhochfahren des Landes überlegt hatte.

War es übertrieben, so viele Betten freizuräumen?

Es sei zu hinterfragen, ob so harte Maßnahmen in einem Land wie Österreich gerechtfertigt sind, das über eine ungleich bessere medizinische Infrastruktur verfüge wie etwa Italien, sagt Pichlbauer. Im Büro Hacker verteidigt man das: "Wir wurden für das Betreuungszentrum in der Messe Wien kritisiert, das lange nicht belegt war. Ohne dieses hätten wir jetzt aber nicht so rasch auf den Covid-Ausbruch in einem Flüchtlingsheim reagieren können." Sönnichsen kritisiert lediglich, dass man zu langsam auf die Entspannung der Lage reagiert hätte: " Ich glaube, dass es in Anbetracht der Verhältnisse in Italien Anfang März gerechtfertigt war, dass man auch hierzulande die Kapazitäten gesperrt hat. Spätestens Anfang April hätte man erkennen müssen, dass keine Überlastung des Gesundheitssystems droht."