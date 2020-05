Forscherwettlauf: Erste Coronavirus-Impfung schon im September?

Das Jenner Institute der Universität Oxford in England will besonders schnell sein: Im ersten Schritt soll an mehr als 500 Studienteilnehmern ein Impfstoff gegen Covid-19 getestet werden, insgesamt sollen es bis Sommer an die 5.000 Testpersonen sein. Bereits im Herbst könnten mit einer Notfallszulassung größere Impfstoffmengen verfügbar sein – falls er wirksam ist. „Wir haben die Arbeit von fünf Jahren in vier Monaten geschafft“, sagte Studienleiterin Sarah Gilbert der Times.

Die Forscher aus Oxford verwenden ein nicht krankmachendes Botenvirus, das mit kleinen gentechnischen Eingriffen als neues Coronavirus „verkleidet“ wurde (siehe Factbox unten). Weil sie die Sicherheit ihres Verfahrens bereits in früheren Studien mit anderen Viren getestet haben, haben sie einen zeitlichen Vorsprung. An einem ähnlichen Impfstoffprojekt ist übrigens auch die österreichische Firma Themis beteiligt.