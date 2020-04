Welche neuen Symptome auf eine Erkrankung hinweisen können

Tränende Augen

Ähnlich schätzt er Berichte über Augenbeschwerden ein, die an eine Bindehautentzündung erinnern. „Infektionen mit Viren in den oberen Atemwegen können immer eine Bindehautentzündung auslösen.“ In Zusammenhang mit Fieber und Husten sollte an die Möglichkeit einer Covid-19-Erkrankung gedacht werden, raten amerikanische Augenärzte.

Ein weiteres Anzeichen, das sich im Inneren des Körpers eher unbemerkt abspielt, aber schwerwiegende Folgen haben könnte, erwähnten kürzlich die Experten des deutschen Robert Koch-Instituts: Sie sahen eine veränderte Blutgerinnung als möglichen Hinweis auf eine Erkrankung an. Was das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall erhöhe.

Herzrhythmusstörungen

Apropos Herz: Immer wieder wird von Auswirkungen auf das Pumporgan berichtet. Und das hat mehrere Gründe. Auch bei Covid-19-Patienten ohne Vorerkrankungen beobachteten Mediziner Herzmuskelentzündungen (Myokarditis), die schwere Schäden verursachten. Sie vermuten daher einen Zusammenhang, heißt es im deutschen Ärzteblatt. Manche Wissenschafter vermuten, dass sich die SARS-CoV-2-Viren im Zuge ihrer Vermehrung und Ausbreitung im Körper möglicherweise sogar über das Blut oder das Lymphsystem bis ins Herzgewebe ausbreiten.

Infektion auch in anderen Organen

Warum sich die Folgen einer Infektion mit SARS-CoV-2 nicht nur in der Lunge, sondern auch in anderen Organen zeigen können, weiß man mittlerweile: Die Viren docken an sogenannte ACE-Rezeptoren an.

„Diese befinden sich in vielen Organen, nicht nur in der Lunge, auch in Herz und Nieren“, erklärt Experte Kollaritsch. Die ebenfalls häufig auftretenden Herzrhythmusstörungen sind eine Folge der Virusinfektion. „Bei schwer Erkrankten ist die Herz-Kreislauf-Belastung sehr hoch.“