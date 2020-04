Tom Hanks spricht über seine Corona-Symptome: "Starke Gliederschmerzen"

" Rita musste schwerere Zeiten durchmachen als ich", so der Oscarpreisträger in der "The National Defense Radio Show". Sie hatte deutlich höheres Fieber und ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren.

Ihn selbst haben vor allem "schlimme Gliederschmerzen" gequält. Zudem ist er "sehr müde" gewesen. Hanks hat auch versucht ein bisschen Sport zu betreiben, Stretching und ein paar Bodenübungen. War aber zu schwach dazu. "Ich war nach zwölf Minuten total erledigt."

Nach drei Tagen Quarantäne in einem australischen Krankenhaus verbrachten die beiden zwei Wochen in ihrem Haus in Selbstisolierung. Ende März reisten sie wieder zurück nach Los Angeles.