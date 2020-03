Coronavirus: Tom Hanks und Rita Wilson zurück in L.A.

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson sind am Freitag nach Los Angeles zurückgekehrt. Das Paar war mehr als zwei Wochen in Australien in Quarantäne, nachdem beide positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Der aus Filmen wie " Forrest Gump", " Philadelphia" und "Toy Story" bekannte US-Schauspieler und Wilson wurden lächelnd in einem Auto in der Stadt fotografiert. Die Promi-Website TMZ sagte, die Fotos seien kurz nach der Landung des Paares auf einem kleinen Flughafen in Los Angeles aufgenommen worden. Die New York Post schrieb, Hanks habe den Asphalt berührt und getanzt, nachdem er aus einem Privatjet gestiegen war.