Jada Pinkett Smiths Beziehungstipp in Zeiten von Corona

Das Coronavirus zwingt die Menschen zum Daheimbleiben. Das kann für Singles schwer sein, genauso wie für Paare oder Familien, die nun jede Minute zusammenverbringen müssen. In der neuesten Folge ihrer Online-Talkshow "Red Table Talk" ging Jada Pinkett Smith daher auf eine Fanfrage ein, über die viele Menschen aktuell nachdenken dürften. "Ich liebe meine Frau, aber ich brauche während dieser Quarantäne etwas Zeit für mich. Wie kann ich ihr das sagen?" lautete sie.

Die Antwort gab der Motivationscoach Jay Shetty, der sich dem Gespräch anschloss: "Wenn wir mehr Freiraum in unserer Beziehung suchen, machen wir oft den Fehler, dass wir zwar ausdrücken, was wir wollen, aber wir nicht erklären, warum wir es wollen", so Shetty, dem Pinkett Smith zustimmte. Man werde sonst sehr leicht missverstanden, so die 48-Jährige.

Beziehung und Corona: Bewusste Kommunikation wichtig

"Ich denke, das ist wahr, denn wenn man jemandem sagt: 'Ich brauche mehr Raum für mich", kann das - aus dem Kontext gerissen - beim anderen so ankommen, als wünsche man sich insgeheim die Trennung", so Pinkett Smith. "Und das muss nicht unbedingt so sein. Es bedeutet nur: 'Hey, ich brauche zwei Stunden, bitte'."

Will Smith (51, "Men in Black") jedenfalls ist sich sicher, dass er und seine Frau bis zum Ende ihres Lebens zusammen bleiben werden. "Wir bezeichnen uns gegenseitig als Lebenspartner, weil wir an den Punkt gelangt sind, wo du realisierst, dass du mit jemanden den Rest deines Lebens verbringst", sagte er einst im "Rap Radar"-Podcast der Streaming-Plattform Tidal.

"Es gibt nichts, was sie tun könnte - jemals. Nichts was unsere Beziehung zerbrechen würde" erklärte er. "Sie hat meine Unterstützung bis zum Tod und es fühlt sich so gut an, diesen Punkt erreicht zu haben." Das Paar ist seit 1997 verheiratet. Sie haben die gemeinsamen Kinder Jaden (21) und Willow (19).