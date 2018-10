Jada Pinkett Smith: Heirat war gegen ihren Willen

Als Hollywoodstar Will Smith (50) und seine Ehefrau Jada Pinkett Smith 1997 vor den Traualtar traten, vergoss Jada bittere Tränen. Doch es waren keine Freudentränen. In der Web-TV-Show "Red Table Talk" verriet sie jetzt, dass sie damals eigentlich noch nicht bereit war, zu heiraten.

"Ich wollte nie verheiratet sein"

Schon der Weg zum ersten Date gestaltete sich holprig. Jada lernte Will Smith am Set seiner seiner Serie "Der Prinz von Bel-Air" kennen. Damals sprach sie für eine Rolle vor, wurde jedoch abgelehnt. Will Smith war aber so begeistert von ihr, dass er versuchte, ein Date mit ihr zu bekommen. Aus diesem Grund besuchte er das Set ihrer Serie "A Different World". Zu einem Treffen mit Jada kam es damals allerdings nicht. Stattdessen lernte der Hollywoodstar seine erste Frau Shereen Zampino kennen, mit der er von 1992 bis 1995 verheiratet war.

Erst als er Jada bei einem Ausflug mit Freunden wieder begegnete, realisierte er, dass er einen Fehler gemacht hatte. "Ich wusste, dass Jada die Frau war, mit der ich zusammen sein sollte, aber eine Scheidung kam für mich niemals infrage", gestand Smith in der Web-Show. Erst als Zampino sich von ihm trennte, ging er mit Jada eine Beziehung ein.