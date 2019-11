Jada Pinkett Smith: "Meine Tochter wusste nicht, wer ich bin"

In ihrer Facebook Watch-Talkshow Red Table Talk sprach Jada Pinkett Smith über jenen Moment, der sie als Mutter verändert haben soll. Im Alter von neun Jahren habe ihr Tochter Willow eröffnet, "sie nicht wirklich zu kennen". Willow sagte, sie wisse nur, wie sie als Mutter sei, aber nicht, was sie als Person ausmache, so die 48-Jährige. Wie sie gegenüber Insider angab, sollte ihre Tochter Recht haben - tatsächlich habe die heute 19-Jährige nicht viel über die Geschichte ihrer Mutter und ihrer Großmutter gewusst. Der Moment habe einiges in Gang gebracht. Pinkett Smith soll sich von jenem Moment an bemüht haben, sich ihrer Tochter und sich selbst Stück für Stück zu öffnen.