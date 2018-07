Will Smith: "Wir bezeichnen uns nicht mehr als verheiratet"

Will Smith und Jada Pinkett Smith sind seit 21 Jahren verheiratet – und haben schon viele Krisen gemeinsam überstanden. Selbst anhaltende Spekulationen um Will Smiths angebliche Homosexualität und wiederkehrende Scheidungsgerüchte konnten dem Paar nichts anhaben. Jetzt erzählte der Action-Star, dass seine Beziehung zu seiner Ehefrau "nichts zerbrechen" könne.

"Bezeichnen uns nicht als verheiratet"

"Wir bezeichnen uns nicht einmal mehr als verheiratet", sagte Smith im "Rap Radar"-Podcast der Streaming-Plattform Tidal. Jada und er hätten inzwischen eine höhere Ebene erreicht.

"Wir bezeichnen uns gegenseitig als Lebenspartner, weil wir an den Punkt gelangt sind, wo du realisierst, dass du mit jemanden den Rest deines Lebens verbringst", führte der 49-Jährige weiter aus.

"Es gibt nichts, was sie tun könnte - jemals. Nichts was unsere Beziehung zerbrechen würde. Sie hat meine Unterstützung bis zum Tod und es fühlt sich so gut an, diesen Punkt erreicht zu haben."