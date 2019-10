Warum sich Will Smith dagegen entschied, "Neo" in "Matrix" zu spielen

Schauspieler Will Smith hat in seiner Karriere viel erreicht und ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Viel falsch gemacht hat er in seinem Leben offenbar nicht. Könnte man meinen, wäre da nicht diese eine Sache, die er dann doch bereut, wie er nun in der Show von US-Talkmaster Stephen Colbert zugab.

Vom Moderator darauf angesprochen, welchen Rat er seinem jüngeren Ich geben würde, antwortete Smith, dass er sich rückblickend betrachtet abraten würde, im Streifen "Wild Wild West" mitzuwirken. Stattdessen hätte er besser den "Neo" in Matrix spielen sollen. Man habe Smith die Hauptrolle damals angeboten, dieser entschied sich jedoch zugunsten von "Wild Wild West" dagegen. Den Zuschlag für die Rolle in der extrem erfolgreichen " Matrix"-Trologie bekam dann bekanntlich Keanu Reeves.