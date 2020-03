Was Tatort-Star Harald Krassnitzer in der Corona-Krise Hoffnung gibt

Gartenarbeit ("Ich habe in der letzten Woche sechs Kubikmeter Holz kleingemacht, das anstand, wo ich ohnedies schon Sorge hatte, dass mir das vermodert.") und auch Lesen ist eine willkommene Abwechslung, so plant Krassnitzer „Ulysses“ endlich zu vollenden. „Da habe ich jetzt noch 400 Seiten vor mir“, lacht er. Auch „Alles unter dem Himmel“ von Zhao Tingyang und von Ernst Bloch „Geist der Utopie“ möchte er wieder zur Hand nehmen.

Im September wird Krassnitzer übrigens 60, Grund zu feiern sieht er aber nicht. "Ich empfand es immer als aufdringlich gegenüber anderen in Erinnerung zu rufen, dass man an einem bestimmten Tag geboren wurde. Und ich empfand es immer als eine Form der Nötigung gegenüber anderen Menschen, mir gratulieren zu müssen. Und das war mir unangenehm. Und insofern halte ich diesen Tag in der Regel sehr klein und ich ziehe mich auch zurück, weil ich andere Leute nicht mit dieser Geschichte irritieren oder stören möchte. Das ist für mich ein äußerst ambivalentes Fest", sagt er.

Und gerade in der jetztigen Zeit ist ihm sowieso so gar nicht nach Feiern zumute.

„Da denke ich an so viele andere Menschen gerade und da ist mir mein Geburtstag noch mal mehr wurscht.“

Auch schwingt ein bisschen die Sorge mit, dann doch schon bald zur Risikogruppe zu gehören. "Ich habe mir auch die Berichte aus Italien angesehen und da ist mir schon manchmal schummrig geworden, so weit von der Zielgruppe bin ich ja nicht weg und mit meinem Immunsystem bin ich ein Leben lang auch nicht so sorgfältig umgegangen, wie es hätte sein müssen. Da wurde manche Grippe einfach weggedrückt oder mit Arbeit trotzdem ausgesessen. Und man ist halt nur zwei Tage im Bett gelegen als eine Woche, wie man es machen sollte, um das ausheilen zu lassen. Aber das Rauchen habe ich Gott sei Dank ein bissl reduziert", so Krassnitzer.

Aber der beliebte Schauspieler bermerkt trotz all der Krisen-Stimmung auch positive Aspekte. "Die Gespräche kriegen eine andere Qualität, die Blicke kriegen eine andere Qualität. Es ist plötzlich auch irgendwie warm geworden. So absurd das jetzt auch klingt. Aber bei all der Kälte, die uns umgibt und der Widersprüchlichkeit, die wir erleben, dass wir Distanz halten müssen und dass wir uns voneinander entfernen müssen, ist die Wärme füreinander meiner Meinung nach eine größere geworden. Und das finde ich äußerst wohltuend. In einer Welt, die sich im Wesentlichen um ökonomische Belange gedreht hat."

Aber, es gibt auch für seine Fans Positives zu berichten. Der „Tatort“ geht mit Krassnitzer weiter, es wird derzeit fleißig an den Büchern gebastelt.