Tu Felix Dvorak, lache! Was der Komödiant in der Quarantäne macht

Was uns abgeht, ist nur das Zusammensitzen mit Freunden im Schreiberhaus oder im Schweizerhaus.“ Felix und Lisl Dvorak, demnächst 60 Jahre verheiratet, genießen in Neustift am Walde die liebevolle Hilfe junger Nachbarn. Was ihnen zusetzt, ist die Unsicherheit, etwa „ob das Virus weiß, dass es ab kommenden Freitag die Wirtshäuser zu meiden hat – wir rennen jedenfalls nicht gleich am ersten Tag raus.“

Es ist kein Honiglecken für den gelernten Zuckerbäcker, aber „Jammern war nie mein’s“. So setzte sich Dvorak an den PC und schrieb – als „ Notwehr, aber vor allem, weil das Thema schon so lang in mir wurlte“ – sein 14. oder 15. oder doch schon 16. Buch. Es heißt „So lacht die Welt – eine humoristische Reise um den Globus“ (ab Herbst bei Amalthea).