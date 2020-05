In der Corona-Krise werden die Straßen schlechter

Aus den Aufbau-Töpfen sollten auch die Gemeinden bedient werden, fordert Karl-Heinz Strauss, Vorstandsvorsitzender der Porr AG. Durch die Konjunkturprogramme würde die Baubranche mehr profitieren als jede andere Industrie. „Da muss man pragmatisch vorgehen. Das sichert Beschäftigte. Und jeder Euro, der in den Bau investiert wird, löst zwei bis drei weitere Euro aus“, sagt Strauss. Es wäre hilfreich, wenn Bausperren in Tourismusgebieten aufgehoben werden würden. Durch die Corona-Krise hätten sich die Megathemen am Bau nicht verändert: Urbanisierung und die dafür nötige Infrastruktur.