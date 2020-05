Flugzeuge auf dem Boden: Wie Passagiere die Airlines finanzieren

Die AUA-Mutter Lufthansa habe noch vier Milliarden Euro an Liquidität in der Kasse, erklärte Konzern-Chef Carsten Spohr vergangene Woche bei der wegen Corona digital abgehaltenen Hauptversammlung. 1,8 Milliarden Euro an Kundengeldern für stornierte Flüge seien bis dato nicht ausbezahlt, bestätigte Spohr. Derzeit verbrennt Europas größter Luftfahrtkonzern allerdings monatlich 800 Millionen Euro, Vorauszahlungen für neue Tickets tröpfeln spärlich herein.