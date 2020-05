Jubiläum des Ibiza-Skandals: Zack, zack, zack war’s vorbei

Der Rest ist Geschichte. Strache will mit dem Rücktritt die Koalition retten, aber ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz pokert und will, dass auch FPÖ-Innenminister Herbert Kickl geht. Diese Forderung geht den Blauen zu weit, es markiert das Ende des Experiments in Türkis-Blau .

Reue? Gab es nie wirklich bei Strache. Stattdessen inszeniert er sich als Opfer eines „politischen Attentats“ und versucht, die Hintermänner des Videos zu verteufeln. Selbst wenn ein Skandal den nächsten jagt. Derzeit laufen 35 Ermittlungsverfahren. Im Herbst tritt er zur Bürgermeisterwahl in Wien an.

Für den Ibiza-Aufdecker Frederik Obermaier sind die Hintermänner hingegen „mutige Menschen, denen Österreich sehr viel verdankt“.

So kam es auch. Seit der Corona-Krise hört man, wie dankbar viele sind, dass statt dem Duo Kickl und Hartinger-Klein nun Karl Nehammer ( ÖVP) und Rudi Anschober ( Grüne) Krisenmanager sind.