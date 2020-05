FPÖ: Eine Partei zwischen "Entfesselung" und Einstelligkeit

Doch Herbert Kickl, der mit Hofer gleichsam eine Doppelführung bildet, will nicht allein an die Spitze. Er könne die Partei zwar womöglich im zweistelligen Bereich halten, sich aber nicht auf die Gunst der Länderchefs verlassen. „Der Westen lehnt Kickl ab“, so der einhellige Tenor. "Der Westen“, das sind Tirol, Vorarlberg und Salzburg, die hinter Manfred Haimbuchner stehen. Oberösterreichs FPÖ-Chef Haimbuchner ist der einzige potenzielle, neben Kickl genannte FPÖ-Chef in spe. Doch auch er will nicht. Jedenfalls noch nicht.