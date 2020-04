Kickl: "Das sind autoritäre Anwandlungen"

Das ist der „flapsige Umgang mit dem Rechtsstaat“, den Sie dem Bundeskanzler vor ein paar Tagen vorgeworfen haben …

„Flapsig“ ist eh noch untertrieben …

Ein bisschen verwundert das, weil Sie in Ihrer Zeit als Innenminister gesagt haben, das Recht müsse der Politik folgen – wofür Sie von allen Seiten scharf kritisiert worden sind.

Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen: Wo sind jetzt die, die mich damals kritisiert haben, warum fallen die jetzt nicht über den Bundeskanzler her? Aber so einfach will ich es mir ja gar nicht machen. Sondern: Was ich damals gesagt habe, war, dass man bestimmte Dinge entsprechend adaptieren muss; das heißt aber: rechtlich solide arbeiten, eine rechtliche Grundlage schaffen, auf der man auf ein bestehendes Problem reagieren kann. Was wir aber derzeit erleben, ist, dass man sich über die Verfassung in bestimmten Bereichen hinwegsetzt. Beispielsweise das rechtsstaatliche Prinzip, welches besagt, dass die Regierung nur auf Basis von entsprechenden Gesetzen tätig werden kann. Derzeit aber wurschtelt die Regierung mit Verordnungen und Erlässen herum – das ist ein klarer Verfassungsbruch.

Dafür, dass in der gebotenen Schnelligkeit juristisch nicht alles ganz so sauber abläuft, haben Sie kein Verständnis?

Nein, denn das hieße beide Augen zuzudrücken – und mit zwei zugedrückten Augen rennt man bald gegen die Wand. Gerade in einer solchen Situation muss man auf Punkt und Beistrich genau sein. Sich dann, wenn man draufkommt, dass das eine oder andere schiefgegangen ist, hinzustellen und nicht einmal bereit zu sein, über eine Reparatur zu reden, sind autoritäre Anwandlungen.

Dennoch klingt Ihre Kritik sehr ähnlich jener, mit der Sie und Ihre Partei immer wieder konfrontiert waren …

Da muss ich lachen. Wenn Sie das so parallel setzen, dann vergleichen Sie einmal die Dimensionen: was bei uns kritisiert wurde und worum es jetzt geht. Wir haben es mit einem totalen Umbau des Staates zu tun, wir haben noch nie dagewesene Volumina von Geldern, die die Regierung freihändig und ohne parlamentarische Kontrolle vergeben will.

Sie kritisieren hauptsächlich die ÖVP. Sind Ihnen die Grünen näher?

Nein, aber die Grünen sind in dieser Koalition ja nur Passagier. Die Köpfe, die sich da autoritär und freiheitsfeindlich austoben, die sitzen in der ÖVP. Die Grünen haben noch gar nicht verstanden, was ihnen da passiert. Die hängen mit drinnen – schlimm genug für sie, denn das wird ihnen noch auf den Kopf fallen, dass sie sich mit dem Tag des Regierungseintritts kastrieren haben lassen. In ihrem Elektorat gibt es viele, die damit überhaupt nicht einverstanden sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Architekten dieser „ Verordnungsdemokratur“, die sitzen freilich allesamt in der Volkspartei.

In den sozialen Medien haben Sie gepostet, sie wollen keine „neue Normalität“, sondern die „alte“ …

Mit „neuer Normalität“ meine ich den gegenwärtigen Ausnahmezustand im Zeichen der „Volksgesundheit“. Und um das der Bevölkerung zu kommunizieren, schickt man dann den netten Opa vom Roten Kreuz vor, der sagt, dass das vielleicht noch Jahre dauern wird …