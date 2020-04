Khol: "Die Pandemie kommt in unserer Rechtsordnung gar nicht vor"

Sebastian Kurz hat im Wahlkampf für eine „ordentliche Mitte-Rechts-Politik“ geworben. Die Grünen haben genauso klar gemacht, dass sie dafür nicht zur Verfügung stehen. Steckt da nicht doch noch gewaltiges Sprengpotenzial in dieser Regierung?

Nur wenn man sprengen will. Sprengmeister hat es in früheren Koalitionen immer gegeben. Die potenziellen Konfliktthemen, auf die Sie anspielen, sind meines Erachtens für die Dauer dieser Legislaturperiode durch das Regierungsprogramm entschieden. Und die Zeit dieser Regierung vor Corona hat gezeigt, dass beide Parteien sich beschränken und darauf verzichten, den jeweils anderen mit über das Regierungsprogramm hinausreichenden Forderungen unter Druck zu setzen; wie das bei SPÖ und ÖVP der Fall war, was letztlich zum Untergang geführt hat. Was nicht vereinbart wurde, ist einer künftigen Regierungsverhandlung vorbehalten.

Vor Türkis-Grün gab es bekanntlich Türkis-Blau; Sie selbst waren einmal Architekt einer solchen Zusammenarbeit. Kann es sein, dass eine Partei mit der FPÖ genauso gut kann wie mit den Grünen?

Ich hoffe, dass wir in der Zusammenarbeit mit den Grünen nicht auf die gleichen Herausforderungen stoßen, wie mit den Blauen. Die erste Zusammenarbeit mit Jörg Haider ab 2000 ist an der Spaltung der FPÖ gescheitert, die Folgeregierung mit dem BZÖ zerbrach an der zu dünnen Personaldecke und auch an den fortdauernden inhaltlichen Zerwürfnissen. Das Experiment von Sebastian Kurz ist an einer politisch-moralischen Katastrophe zerbrochen: Was in Ibiza an Verderbtheit sichtbar wurde, ist ungeheuerlich. Beide Erfahrungen – die von 2000 bis 2006 und die von 2017 – bleiben uns hoffentlich erspart.

Sie sind also zuversichtlich …

Ich finde, dass die derzeitigen Mitglieder der Bundesregierung – vor allem die vielen jungen Frauen, bestens ausgebildet, weltläufig, polyglott – ein wirklicher Fortschritt in der Personalpolitik sind. Das gilt für die Grünen genauso wie für die ÖVP: das sind alles gute Leute, das muss man einfach sagen, und außerhalb des üblichen Schemas.

Heißt das, dass sich die FPÖ auf absehbare Zeit als potenzieller Regierungspartner für die ÖVP erledigt hat?

Das kann man nie sagen. Ich habe schon soviel erlebt in der Politik, dass es mir verwegen erscheint, eine Prognose abzugeben. Was ich aber sehe, ist ein Zug zur Konsolidierung in der SPÖ – und ich glaube, dass man mit Pamela Rendi-Wagner schon zusammenarbeiten könnte. Aber diese beiden möglichen Regierungspartner brauchen zuerst und vordringlich die Klärung offener Grundsatzfragen und eine umfassende Neuaufstellung.

Hat sich aber nicht die Große Koalition – unabhängig von den Personen – endgültig überlebt?

Das ist leicht gesagt. Die Große Koalition hätte etwa in der Pandemiebekämpfung sicher auch harmonisch agiert und könnte in der Anpassung der Rechtsordnung wie oben beschrieben gut zusammenarbeiten. Man kann, glaube ich, keine Variante auf Dauer ausschließen.

Nocheinmal zurück zur christdemokratischen Programmatik, allerdings auf europäischer Ebene. Der Reibebaum schlechthin ist da der ungarische Premier Viktor Orbán – für die einen jemand, der den Mut zu einem klaren konservativen Profil hat, für die anderen ein gefährlicher Rechtsabweichler …

Man sollte nicht Politiker an ihren vermeintlichen oder unterstellten Absichten messen, sondern hier gilt das Bibelwort: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. Orbán werden mögliche Entwicklungen vorgeworfen, die man ablehnt und die auch abzulehnen sind. Regieren ohne Parlament auf Dauer beispielsweise. Aber dass ein Parlament mit Zweidrittelmehrheit es dem Premier ermöglicht, am Parlament vorbei zu regieren, das alleine reicht nicht aus, um über Orbán den Stab zu brechen. Man muss die Regierungspraxis zum Maßstab nehmen. Darüberhinaus hat Österreich natürlich ein Interesse, nicht mit einem Nachbarn im Streit zu liegen. Die Ungarn haben sich etwa in der Migrationskrise als verlässlicher Partner erwiesen.

Soll Orbáns Fidesz-Partei in der EVP bleiben?

Ich bin nur ein außenstehender Beobachter – ich lehne alle politisch motivierten Scherbengerichte ab. Natürlich machen sich Orbáns Gegner ein Fest aus seinen Fehlern. Und Orbáns Vorgehen gegen Soros ist beispielsweise aus meiner Sicht ein Fehler und verwerflich.