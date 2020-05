FPÖ Wien: Der blaue Hochrisikopatient auf Corona-Schlingerkurs

So wundert es nicht, dass ein altbekannter blauer Mechanismus einsetzt: Je mehr die FPÖ unter Druck gerät, desto aggressiver schlägt sie um sich. Da ist es fast schon logisch, dass nach der Lesart der Blauen selbst hinter der Coronapandemie das Ausländerproblem steckt. So lautet plötzlich „ Österreich zuerst“ die FPÖ-Parole, auch wenn es um die Beseitigung der wirtschaftlichen Corona-Folgen geht. So soll laut Nepp der AUA geholfen werden, indem sie Abschiebeflüge übernimmt. Und so wird aus dem Covid-Erreger „fast schon ein Asylantenvirus“, wie Nepp zuletzt nach einem Infektionsausbruch in einem Flüchtlingsheim sinnierte. Was ihn prompt mehrere Anzeigen wegen Verhetzung einbrachte. Nepp sieht das gelassen: „Anzeigen sind das letzte Mittel, um uns mundtot zu machen.“

Wie gelassen Nepp am Wahlabend am 11. Oktober sein wird, wird sich zeigen.