Dominik Nepp: "Wir sind das Original seit 60 Jahren"

Doch wie können Sie immer noch bei 20 Prozent als Wahlziel festhalten?

Das ist ein ambitioniertes Ziel. Aber jeder, der die freiheitlichen Inhalte will, muss FPÖ wählen. Jeder der will, dass die Mindestsicherung repariert wird, dass es keine Sozialgeschenke gibt an ausländische Staatsbürger, dass die Vergabe der Gemeindewohnungen wieder an die Staatsbürgerschaft gekoppelt wird.

Was wurde aus den angeblichen 500.000 Euro Anwaltskosten, die die FPÖ für Strache gezahlt hat? Werden die tatsächlich zurückgefordert?

Die Rückforderung ist noch in Schwebe. Die Frage wird geprüft.