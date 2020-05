Strache bedauert Rücktritt als FP-Chef

Das Ibiza-Video war aber nur der Anfang vom Ende: Er verzichtete auf ein EU-Mandat in dem Glauben, in Österreich wieder an die Spitze „seiner FPÖ“ zurückkehren zu können. Ein Irrtum.

Es folgten Vorwürfe, unrechtmäßig Spesen verrechnet zu haben. Später gab es Berichte über Geldkoffer, die er als Bestechung von russischen Oligarchen erhalten haben soll. Und auch seine Frau Philippa rückte in den Fokus. Die FPÖ wollte ihren Einzug ins Parlament verhindern, mittlerweile sitzt sie als „wilde Abgeordnete“ im Hohen Haus.

Und jetzt? Lebt es sich mit ruiniertem Ruf tatsächlich gänzlich ungeniert? Woher kommt die Motivation, sich die Politik noch einmal anzutun? „Viele Bürger haben mir die letzten Monate Mut zugesprochen und mich ersucht, mich gegen solche hinterhältigen Aktionen zu wehren, ein politisches Comeback in Angriff zu nehmen und wie Phönix aus der Asche zu steigen.“ In Wien strebt er mit einer „modernen, rot-weiß-roten Bürgerbewegung“ ein zweistelliges Ergebnis an.