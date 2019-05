Lokalaugenschein auf Ibiza: Wo die blauen Träume platzten

Auch Gaetano will knapp eine Woche, nachdem seine Finca zum Schauplatz eines der größten politischen Skandale Österreichs geworden ist, nicht mehr erzählen. Seine Gäste hat er mittlerweile am Flughafen in einen schwarzen Jeep verfrachtet. Er selbst fährt in seinem alten, silberfarbenen Skoda voraus. Knapp eine Viertelstunde später biegt er auf eine Staubstraße ab, die an nur einigen Häusern vorbei zur Finca führt.

Ein rotes Auto parkt vor dem Anwesen. So sauber, wie es nur frisch gebuchte Mietwagen sind. Daneben ein junger Mann, der sich ratlos über das Eingangstor zu recken versucht. Gaetano hält an und gestikuliert. So können das nur Italiener. Das Gesicht des Jungen wird immer länger, pflichtschuldig händigt er eine Visitenkarte aus. Jetzt komme bald wieder die Polizei, wird Gaetano wenig später erzählen.

Der junge Mann ist einer jener vielen Reporter, die seit einer Woche hierher kommen, um – möglichst gratis – einen Blick auf die Finca zu erhaschen. Sie bringen Teleskopstangen für ihre Kameras mit oder lassen Drohnen über das Anwesen schweben. Zuletzt seien zwei Reporter sogar über das Tor geklettert und hätten einen Gast in der verglasten Außendusche erwischt. Wieder einmal kam die Polizei.

Vier bis fünf Mal täglich fährt sie mittlerweile vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Der Andrang ist groß, vor allem von deutschen Medien. Gaetano erfuhr vergangenen Samstag um kurz nach 4 Uhr in der Früh, was sich in Österreich gerade abspielt. Da rief ihn der erste Journalist an. „Eine Verwechslung“, habe er sich zuerst gedacht. Er sollte sich irren.