Coronavirus in Italien: Für Strache sind die Chinesen schuld

Heinz-Christian Strache, einst FPÖ-Chef und nun Hoffnungsträger der Allianz für Österreich (DAÖ), meldet sich auch weiterhin mit Einschätzungen zu internationalen Ereignissen zu Wort.

Italien leide deshalb so stark unter dem Coronavirus, "weil man Überalterung und Wirtschaftsschwäche durch Migration abmildern wollte". Schuld an der Ausbreitung in Norditalien sind für Strache die aus China gekommenen Arbeitskräfte. Besser wäre laut ihm "Familienförderung" gewesen, wie der Ex-Vizekanzler auf Twitter schreibt.