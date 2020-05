„Pandemien kommen normalerweise in zwei bis drei Wellen“

Er ist derzeit ein gefragter Mann. Der Österreicher Florian Krammer ist seit 2018 Professor am Department of Microbiology an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York. Der Virologe mit eigenem Labor warnt im KURIER-Interview vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie und erklärt, was die Menschheit aus dieser Situation lernen kann.

Wie erleben Sie die aktuelle Lage in New York? Und woran arbeiten Sie derzeit?

In New York wird die Situation momentan besser. Wir hatten eine starke Epidemie mit vielen Infizierten und Toten, konnten die Kurve aber abflachen und es wird momentan von Tag zu Tag besser. Natürlich sind hier alle noch im „Lockdown“, aber es wird vermutlich im Mai zu Lockerungen kommen.

Wir arbeiten daran, die Immunantwort gegen das Virus besser zu verstehen. Es geht vor allem, darum rauszufinden, ob man nach einer Infektion geschützt ist. Wir nehmen das an – basierend auf Daten von anderen Coronaviren. Aber wir müssen das natürlich auch zeigen.

Wie weit sind wir entfernt von einem adäquaten Medikament zur Behandlung von Covid-19? Und wie lange wird es dauern, bis es einen Impfstoff geben wird?

Remdesivir (ein experimenteller, noch nicht als Arzneimittel zugelassener Wirkstoff, Anm.) zeigt einen Effekt, wenn auch vielleicht nicht so stark wie erwünscht. Es wird aber sicher noch weitere Medikamente geben, es sind viele in Entwicklung.

Das Problem ist, dass am Anfang zwar das Virus die Lunge angreift, aber im Spätstadium der Infektion das eigene Immunsystem den Schaden anrichtet. Aber auch dafür kann man effektive Wirkstoffe finden. Einen Impfstoff wird es vermutlich Anfang 2021 geben. Da geht in der Entwicklung gerade einiges weiter, mit sechs Kandidaten, die jetzt schon in der Klinik erprobt werden.