„Totalausfall“ in der Hochzeitsbranche

Terminfindung

Laut Bernhard Fichtenbauer, Betreiber einer Webseite für Hochzeitlocations, finden in Österreich pro Jahr etwa 45.000 Hochzeiten statt. Zwei Drittel davon in den Monaten März bis August. Das Coronavirus wirbelt die Heiratspläne vieler Paare also gehörig durcheinander. 30.000 Hochzeiten sind deshalb verschoben worden.

Weil sie das Fest nicht im kleinen Rahmen feiern wollen, weichen etliche Paare auf einen Termin im Folgejahr aus. Berücksichtigt man dabei, dass viele bereits ein Jahr im Voraus planen, sind die Termine für 2021 durch die zahlreichen Verschiebungen schon gut gebucht.

Um alle Heiratswilligen im gewünschten Zeitraum unterzubringen, rät Fichtenbauer, verstärkt auf andere Tage als den beliebten Samstag auszuweichen. Auch den Winter als Hochzeitssaison möchten nun viele aus der Branche aufwerten.

Regeln Momentan dürfen insgesamt maximal zehn Personen an der Trauung teilnehmen. Für jede Person müssen zehn Quadratmeter Platz sein. Brautpaare sollen einen eigenen Kugelschreiber aufs Standesamt mitbringen. Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. „Natürlich ist das komisch, wenn so die Mimik verloren geht. Aber man muss einfach etwas genauer schauen. Man sieht auch an den Augen, wenn jemand lächelt“, sagt Walter Schwinger, Leiter des Standesamts Mödling.