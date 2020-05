Ein Radausflug aufs Land (fast) wie damals

Alle, die nach dreißig Kilometer im Sattel genug haben, können hier in eine Schnellbahn steigen. In weniger als einer halben Stunde sind sie zurück in der Wiener Innenstadt. Die anderen radeln vorbei am Bahnhof Deutsch-Wagram, der an die erste Bahnstrecke Österreichs erinnert (sie wurde 1837 feierlich eröffnet), und von dort zur Mündung des Marchfeldkanals in den Russbach.