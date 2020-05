Blümel: "Verstehe jeden, der sagt, es sollte schneller gehen“

AUA steht Spitz auf Knopf

Ob die AUA die geforderte Staatshilfe von 767 Millionen Euro bekommt, konnte Blümel noch nicht beantworten. Das Problem an der Sache ist, dass die AUA eine österreichische Fluglinie ist, die aber im Eigentum der deutschen Lufthansa steht.

Derzeit prüfe ein Expertenteam, wie "hoch der finanzielle Bedarf der Fluglinie tatsächlich sei“ und " was wir dafür retour bekommen“, so Blümel. Eine Bedingung sei, dass der Flughafen Wien als Drehkreuzstandort erhalten bleibe und dass es eine Arbeitsplatzsicherheit gebe.

Lufthansa: Altmaier will keinen operativen Zugriff

In Deutschland verhandelt die wegen der Corona-Krise schwer angeschlagene Lufthansa derzeit auch mit der deutschen Regierung über ein Rettungspaket im Umfang von neun Milliarden Euro. Im Gegenzug wird nach Angaben der Airline über eine Beteiligung des Staates in Höhe von 25 Prozent plus eine Aktie gesprochen.

Der Staat soll sich nach Ansicht nach einer Rettung der Lufthansa aus den unternehmerischen Entscheidungen des angeschlagenen Luftfahrtkonzerns heraushalten.

"Für mich ist wichtig, dass wir keinen Einfluss ausüben auf unternehmerische Entscheidungen", sagte der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin". Solche Eingriffe des Staates in das operative Geschäft eines geretteten Unternehmen habe sich "in der Vergangenheit nie bewährt".