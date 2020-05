AUA: Wiens Wirtschaftsstadtrat für Sperrminorität des Staates

Er unterstütze die Regierung jedenfalls in der Frage, ersuche aber, die Verhandlungen "am Punkt" zu führen. Und er betonte: "Natürlich sollte es Bedingungen geben." Zum einen sei dies eine Sperrminorität an der AUA. Aber auch der Erhalt Wiens als Drehkreuz sei von "essenzieller Bedeutung". Wien lebe davon, dass es einen Systemcarrier gebe, der auch die Langstrecke anbiete. Und man müsse auch überlegen, wie ein Wachstumskurs aussehen sollte, mahnte Hanke ein.

Sicherung des Hubs

Die Sicherung der Hubfunktion müsse "schnell und klar" erfolgen, urgierte er. Denn mit Berlin würde ein weiterer Flughafen "am Radar" stehen, der als Drehkreuz fungieren wird, vermutete der Ressortchef. Welche Verbindungen man in welcher Form gerne hätte, sollten ebenfalls festgelegt werden, empfahl er: "Man sollte das auch in Zahlen gießen." Die Standortanforderungen seien im Detail zu definieren.

Im Paket

Dass nun bereits über ein Sparpaket bei der AUA gesprochen werde, halte er für keinen guten "Verhandlungspoker": "Das Thema gehört im Paket verhandelt. Dass man jetzt die Anzahl der Flugzeuge reduziert und Kündigungen und Gehaltskürzungen mitteilt, obwohl kapitalmäßig noch keine Ansagen gemacht wurden, halte ich für eine Puzzlesteintaktik." Besser wäre es, zunächst die große Linie außer Streit zu stellen und dann die Details abzustimmen, so Hanke.

Bundesländer

Der Stadtrat kann sich auch eine Beteiligung Wiens bzw. der Bundesländer vorstellen. Denn die Carrier-Frage sei auch für die Landeshauptstädte oder die gesamte Ostregion von großer Bedeutung. Wenn es nötig sei, diese hier einzubeziehen, werde man sich dem wohl nicht verschließen, versprach er.

Alternativszenarien sollten jedenfalls vorerst nicht diskutiert werden, befand Hanke: "So lange es eine Chance auf Rettung der AUA gibt, sollte man diese Chance sehr ehrlich, sehr sauber diskutieren und versuchen eine Lösung zu finden."