Großbritannien verlängert Ausgangsbeschränkungen bis Juni

Der britische Premierminister Boris Johnson will die seit sieben Wochen geltenden Corona-Ausgangsbeschränkungen im Land bis Juni verlängern. Diese blieben noch bis mindestens 1. Juni in Kraft, sagte Johnson am Sonntagabend in einer Fernsehansprache.

Gleichzeitig aber sollen einige Lockerungen erfolgen. So sollen laut Johnson ab Montag Menschen, für die Heimarbeit nicht möglich ist - etwa Bauarbeiter -, wieder zur Arbeit gehen dürfen. Ab Mittwoch soll es erlaubt sein, sich in einem benachbarten Park in die Sonne zu setzen oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts im Freien Sport zu machen.

Fünfstufiges Warnsystem

Schon im Laufe des Sonntags war bekannt geworden, dass die Regierung in London ein mehrstufiges Corona-Warnsystem einführen will. Ähnlich dem bestehenden Terror-Warnsystem soll die britische Bevölkerung künftig früh über einen Anstieg von Infektionen mit dem Virus informiert werden.

Konkret soll es fünf Alarmstufen geben. Diese sollen von einem neuen Zentrum für Biosicherheit betreut werden, hatte Wohnbauminister Robert Jenrick verkündet. "Derzeit ist das Land auf Stufe vier, fünf wäre die beunruhigendste", sagte er.

Ziel sei es, so schnell wie möglich auf Stufe drei zu gelangen. Mit jeder niedrigeren Stufe sollen Beschränkungen aufgehoben werden. Das System ist bisher nur für England geplant. Schottland, Wales und Nordirland sollen aber später folgen.

Insel schwer getroffen

Großbritannien ist von der Coronavirus-Pandemie besonders schwer getroffen, nur in den USA gibt es mehr Tote. Laut der Johns-Hopkins-Universität infizierten sich in Großbritannien mehr als 212.000 Menschen, mehr als 31.500 starben laut dem britischen Gesundheitsministerium. Auch Regierungschef Johnson selbst war schwer erkrankt.