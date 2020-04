Deutschland verlängert Reisewarnung wohl bis Juni; AUA will 767 Millionen Staatshilfe

In Tirol ist die Zahl jener Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind, weiter gesunken. Mit Stand Dienstagabend waren noch 240 Menschen infiziert, 81 Menschen konnten in den vergangenen 24 Stunden wieder für gesund erklärt werden. Im selben Zeitraum kam es im Bundesland zu zehn Neuinfektionen. Insgesamt 105 Menschen starben mit oder an einer Covid-19-Erkrankung, teilte das Land mit.

Am Dienstag starben ein 75-jähriger und ein 83-jähriger Mann aus dem Bezirk Schwaz, beide litten an Vorerkrankungen. In Tirol wurden bisher 50.210 Tests durchgeführt, 1.467 Testergebnisse waren noch ausständig. 3.151 Menschen überstanden in Tirol die Erkrankung.