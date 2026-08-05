Extreme Temperaturen im Osten + Regierung beseitigt Hürden für Klimaanlagen in Wohnungen

Die „stärkste Hitzewelle, die wir je hatten“ hat Österreich fest im Griff.

Der heutige Mittwoch ist von außergewöhnlich hohen Temperaturen geprägt. Grund dafür ist der Einfluss eines Hochdruckgebiets und subtropischer Warmluftmassen, die zu einer extremen Hitzebelastung führen. Bereits in den frühen Morgenstunden wurden in Hornstein im Burgenland mehr als 30 Grad gemessen.

Am Nachmittag werden Temperaturen zwischen 30 Grad im Bregenzer Wald und bis zu 40 Grad im Wiener Raum erwartet. Im Osten bleibt es weiterhin sonnig und trocken.

Die Geosphere Austria empfiehlt, auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten und unnötige Anstrengungen während der heißesten Tageszeit zu vermeiden. Besonders auf Kinder und vulnerable Personen sollte geachtet werden.

Am Nachmittag soll es stellenweise auch im Flachland zu Gewittern kommen. Danach verläuft die Nacht auf Donnerstag im ganzen Land trocken und meist nur gering bewölkt bis wolkenlos. Der Wind weht überwiegend schwach. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 13 und 26 Grad.