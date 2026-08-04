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3 Löwen in Japan vermutlich an Hitzschlag gestorben

In Teilen Japans werden seit einigen Wochen immer wieder Temperaturen von 40 Grad Celsius erreicht.
04.08.2026, 07:42

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Ein Löwe und sein Junges ruhen eng aneinander gekuschelt auf einem Holzuntergrund.

Zusammenfassung

  • Drei Löwinnen sind im Tama-Zoo in Tokio vermutlich an einem Hitzschlag gestorben; festgestellt wurden Dehydrierung und mehrfaches Organversagen.
  • Seit Mitte Juli zeigten zehn von 16 Löwen Symptome wie Appetitlosigkeit und verringerte Aktivität; weitere Tiere werden behandelt.
  • Der Zoo führt die Todesfälle auf die anhaltende Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit und den abrupten Temperaturanstieg nach der Regenzeit zurück.

Inmitten anhaltend schwüler Hitze sind drei Löwinnen in einem Zoo in Tokio gestorben. „Unserem Tierarzt zufolge wird als Todesursache ein Hitzschlag vermutet“, sagte eine Sprecherin des Tama-Zoos in der japanischen Hauptstadt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Bei den toten Tiere sei Dehydrierung und mehrfaches Organversagen festgestellt worden. Weitere Löwen seien in Behandlung.

Seit Mitte Juli hätten zehn der 16 Löwen im Tama-Zoo Symptome wie „Appetitlosigkeit und verringerte Aktivität“ gezeigt, teilte der Zoo mit. In der vergangenen Woche seien dann nacheinander drei weibliche Tiere gestorben.

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Hitze mit hoher Luftfeuchtigkeit

Die Zoo-Sprecherin verwies darauf, dass Löwen eigentlich als widerstandsfähig gegen Hitze gelten. „Die Hitze hier geht aber mit hoher Luftfeuchtigkeit einher; das unterscheidet sich von der Hitze bei trockener Luft in Afrika“, sagte sie der AFP. „Und in diesem Sommer setzte die Hitze schlagartig ein, gleich nachdem die Regenzeit im Juli vorüber war.“

In Teilen Japans werden seit einigen Wochen immer wieder Temperaturen von 40 Grad Celsius erreicht. Im vergangenen Jahr erlebte das Land den heißesten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn.

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Agenturen, bea  | 

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