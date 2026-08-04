3 Löwen in Japan vermutlich an Hitzschlag gestorben

Inmitten anhaltend schwüler Hitze sind drei Löwinnen in einem Zoo in Tokio gestorben. „Unserem Tierarzt zufolge wird als Todesursache ein Hitzschlag vermutet“, sagte eine Sprecherin des Tama-Zoos in der japanischen Hauptstadt am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Bei den toten Tiere sei Dehydrierung und mehrfaches Organversagen festgestellt worden. Weitere Löwen seien in Behandlung.

Seit Mitte Juli hätten zehn der 16 Löwen im Tama-Zoo Symptome wie „Appetitlosigkeit und verringerte Aktivität“ gezeigt, teilte der Zoo mit. In der vergangenen Woche seien dann nacheinander drei weibliche Tiere gestorben.