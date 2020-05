"Zum Narren gehalten": FPÖ misstraut Stichproben-Tests; "Asylantenvirus": Kritik an Nepp

Innenminister Karl Nehammer: Das Innenministerium trage Verantwortung für viele Bereiche - etwa das Memorial Mauthausen. "Heute vor 75 Jahren gab es ein Ende von Leid und Terror." Nehammer betont, die Republik habe eine Verantwortung, das historische Vermächtnis sehr ernst zu nehmen. "Es gilt Freiheits- und Grundrechte zu schützen."

Und hier seien laut Nehammer die Polizistinnen und Polizisten gefordert.

In Zeiten der Corona-Krise gelte es "Präsenz zu zeigen" und das Innenministerium bei der Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen. "Wir sind in einer ganz heiklen Phase in der Überwindung des Virus." Der Bedarf nach mehr Eigenverantwortung in der Bevölkerung steige - so Nehammer und das sei verständlich.

"Die Polizei versteht sich als Partner der Bevölkerung." Die Österreicher würden sich sensationell an die Maßnahmen halten - "jetzt heißt es durchhalten". Es war für die Polizisten eine Erleichterung, dass die Ausgangsbeschränkungen geendet haben, weil es kein Leichtes sei, Leute einzugrenzen.

Grenzkontrollen: "Stehen in Kontakt mit den Umländern". "Wir versuchen einen gemeinsamen Weg zu finden - immer mit wechselseitigem Blick auf die Zahlen." Die Polizei habe immer angeboten, die Gesundheitsbehörden zu unterstützen, Infizierte ausfindig zu machen und so Infektionsketten rasch zu unterbrechen. "Das ist kein Verhör." Entscheidend sei, einen Zeitvorsprung zu erlangen.

Nehammer zum Schluss: "Müssen uns der Gefahr immer bewusst sein."