200.000 Neuinfektionen pro Tag? US-Dokument sorgt für Aufsehen

US-Präsident Donald Trump drängt auf eine Öffnung der Wirtschaft in den USA - nach einem internen Dokument der Gesundheitsbehörde CDC könnte sich die Corona-Krise dort allerdings noch zuspitzen. Die New York Times veröffentlichte am Montag eine CDC-Präsentation, deren Diagramme mit dem Vermerk „nur für den Dienstgebrauch“ versehen sind.

In einem Diagramm wird prognostiziert, dass die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle bis zum 1. Juni auf rund 200.000 pro Tag zunehmen könnte. Zuletzt hatte CDC von Samstag auf Sonntag einen Anstieg um knapp 30.000 verzeichnet.

Tausende Tote täglich