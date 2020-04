12.008 bestätigte Infektionen in Österreich, Maskenpflicht ab heute im Supermarkt

Boeing dehnt den verhängten Produktionsstopp an seinem Hauptwerk im US-Bundesstaat Washington für unbestimmte Zeit aus. Die Fabrik in Everett und auch die anderen Werke in dem Westküstenstaat bleiben bis auf Weiteres geschlossen, wie der US-Flugzeugbauer am Sonntag mitteilte. Der Produktionsstopp gilt bereits seit dem 25. März und war zunächst auf zwei Wochen begrenzt gewesen.

In dem Werk in Everett stellt Boeing die 747, 767, 777 und einen Teil der 787 her. Insgesamt beschäftigt Boeing im Bundesstaat Washington rund 70.000 Menschen. Nicht alle sind von dem Produktionsstopp betroffen. Verwaltungspersonal kann von zuhause aus die Arbeit fortsetzen. Der schon vor Pandemie stark angeschlagene Konzern hat die US-Regierung um Finanzhilfen gebeten.