Putin schickt Kriegsschiff los + Explosionen auf der Krim

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat nach Angaben aus Moskau seinen israelischen Amtskollegen Eli Cohen ĂŒber den Verlauf des Ukrainekriegs informiert. Neben den bilateralen Beziehungen und der Lage im Nahen Osten sei es in dem Telefonat um „einzelne Aspekte der Lage in der Ukraine im Zusammenhang mit der von Russland durchgefĂŒhrten militĂ€rischen Spezialoperation“ gegangen, heißt es in einer Pressemitteilung des russischen Außenministeriums am Dienstag.

Es ist das erste GesprĂ€ch der beiden Chefdiplomaten seit der Vereidigung der neuen rechten Regierung Ende Dezember in Israel. Das Telefonat verlief vor dem Hintergrund westlicher Kritik an einem möglichen Kurswechsel Israels unter Benjamin Netanjahu in der Ukraine-Politik. Hatte Tel Aviv bei Kriegsausbruch seine strikte NeutralitĂ€t erklĂ€rt, zeigte sich die Regierung spĂ€ter zunehmend solidarisch mit der ĂŒberfallenen Ukraine, auch wenn sie keine Waffen lieferte.

Unter Netanjahu, der Kremlchef Wladimir Putin seinen Freund nannte, könnte sich das Ă€ndern. Darauf deuten auch Äußerungen Cohens hin, der ankĂŒndigte, dass sich die Regierung kĂŒnftig weniger zum Konflikt in der Ukraine Ă€ußern werde. Aus dem US-Senat gab es bereits Kritik an der selbst auferlegten ZurĂŒckhaltung Israels.