Schallenberg: Ukraine-Krieg wird uns noch lange begleiten

Geopolitischer Eiskübel

Die Invasion sei dann jedenfalls wie ein "geopolitischer Eiskübel" gewesen, "der uns ins Gesicht geschüttet wurde", formulierte es Schallenberg im APA-Gespräch. "Ja, wir waren überrascht, weil wir es für denkunmöglich gehalten hätten, dass jemand auf dem europäischen Kontinent nach den Lehren des Ersten und vor allem des Zweiten Weltkriegs wieder solche Taten setzt. Nur 500 Kilometer von Wien entfernt."

"Wir wurden aus unseren Tagträumen einer posthistorischen, postnationalen Welt rausgerissen", resümierte Schallenberg. Vielfach sei in Westeuropa geglaubt worden, "dass vielleicht Francis Fukuyama doch recht hat, dass sich die anderen unserem Lebensmodell annähern werden, wenn schon nicht die Regierenden, dann zumindest die Menschen." Der US-Politologe Fukuyama hatte nach dem Ende des Ostblocks und dem Zerfall der Sowjetunion den vermeintlich ultimativen Siegeszug der liberalen Demokratie prognostiziert.

Doch sei die Reaktion der westlichen Staaten und der Europäischen Union auf den russischen Angriff "unglaublich stark" gewesen, sah der Außenminister auch positive Aspekte. "Trotz des Überraschungseffekts sind wir nicht ins Taumeln geraten. Wir haben geeint und sehr nachdrücklich reagiert und haben sowohl den energiepolitischen als auch den wirtschaftspolitischen Abnabelungsprozess zu Russland in einer Art forciert, wie wir es gar nicht für möglich gehalten hätten. Wir haben in der Zwischenzeit neun massivste Sanktionspakete verhängt. Und wir haben eine Einigkeit, nicht nur in der Europäischen Union, sondern innerhalb des Westens, der freien Welt, an den Tag gelegt, die ich in dieser Form in den letzten Jahren nicht erlebt habe."