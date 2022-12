Schallenberg zum Schengen-Streit: Das Nein ist "nicht für immer"

Nach dem Schengen-Veto herrscht noch immer Eiszeit – und das auf mehreren Ebenen. Zwischen Österreich und dem EU-Rat bzw. zwischen Österreich und Rumänien sowieso, in der türkis-grünen Koalition, wo nebenbei noch die Zaun-Debatte für Unmut sorgte; und offenbar ist auch innerhalb der türkisen Regierungsmannschaft nicht jeder glücklich mit der Situation.

So sagt Susanne Kraus-Winkler, Staatssekretärin für Tourismus, in einem aufgezeichneten Interview, das am Samstagabend auf ATV Aktuell ausgestrahlt wurde. „Wir haben aus Rumänien circa eine Million Nächtigungen in Österreich, das sind 0,7 Prozent der gesamten Nächtigungen. Die sind sehr, sehr stark auf Wintersport ausgerichtet und Städtetourismus – also gerade jetzt, wo die Wintersaison beginnt. Ich höre auch von ersten Stornierungen. Wir hoffen sehr, dass sich das möglichst bald wieder beruhigt.“

Für Touristiker, so Kraus-Winkler, sollte die Welt immer möglichst offen stehen. Noch vor der Ausstrahlung des Interviews ruderte Kraus-Winkler ein wenig zurück: Gegenüber der APA versicherte ihr Büro, dass Kraus-Winkler „voll und ganz hinter dem Schengen-Veto steht“. Sie korrigierte ihre Aussagen auch dahingehend, dass sich durch das Veto Österreichs „nichts verschlechtert“.