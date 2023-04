Hohe Verluste: Wagner versucht Freiwillige zu rekrutieren

Ein Gericht in Russland hat zwei M√§nner zu 19 Jahren Haft verurteilt, weil sie aus Protest gegen die Mobilmachung Molotowcocktails in ein Rathaus geworfen haben. Das ehemalige Mitglied der Nationalgarde und der ehemalige Rettungssanit√§ter wurden von einem Milit√§rgericht in Jekaterinburg im Ural unter anderem wegen ‚Äěterroristischer Handlungen‚Äú verurteilt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Montag meldete.

Es handelt sich um die bisher h√∂chste Strafe f√ľr einen solchen Angriff auf √∂ffentliche Geb√§ude, die seit dem Beginn der Offensive gegen die Ukraine in Russland immer h√§ufiger vorkommen. Den Ermittlern zufolge hatten Roman Nasrijew und Alexej Nurijew, die zum Zeitpunkt der Tat in der Nationalgarde und im Ministerium f√ľr Notf√§lle arbeiteten, Mitte Oktober nachts ein Fenster im Erdgeschoss des Rathauses der Kleinstadt Bakal in der Region Tscheljabinsk eingeschlagen. Anschlie√üend warfen sie mehrere Brandflaschen in das Geb√§ude, ohne jedoch gr√∂√üere Sch√§den zu verursachen.

‚ÄěIch wollte nur zeigen, dass es in unserer Stadt Menschen gibt, die gegen die Mobilisierung und die milit√§rische Spezialoperation in der Ukraine sind‚Äú, sagte Nurijew w√§hrend des Prozesses nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Zona Solidarnosti. Die beiden M√§nner sind sei langem befreundet und spielten russischen Medienberichten zufolge gemeinsam in einer Rockband.

Seit Beginn der Offensive in der Ukraine sind in Russland bereits dutzende Angriffe auf √∂ffentliche Geb√§ude ver√ľbt worden. Die Strafen fielen bisher jedoch weniger streng aus.