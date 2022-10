Salzburgs Europacup-Träume und der "vergessene" Ex-Rapidler

Red Bull Salzburg liegt nach vier Spielen in der Gruppenphase der Champions League auf dem guten zweiten Platz in Gruppe E. Hinter dem FC Chelsea, vor AC Milan und Dinamo Zagreb. Ein Überwintern im Europacup ist zum Greifen nahe, selbst die K.o.-Phase der Champions League ist in Reichweite.

Was sind die Stärken, was die Schwächen von Salzburg? Ist ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber in der Salzburger Innenverteidigung nur noch Ersatz? Und wie weit kann Salzburg in der Königsklasse heuer kommen?