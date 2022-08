Ex-BVB-Star Subotic: "Kenne keinen Fußballer, den Geld antreibt"

Im Interview mit KURIER-Sportchef Philipp Albrechtsberger sprach der 33-Jährige über den Wert von Geld, die Gründung seiner Stiftung (Der Ex-Profi steckt den Großteil seines Vermögens in eine Stiftung, die Menschen in Ostafrika Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht) sowie ein "sinnloses Wettrennen", in dem sich der Fußball befindet.

All das und mehr in der 98. Episode der KURIER-Nachspielzeit.